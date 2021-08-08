08.08.21==Природа Америки

Читать: Природа США Галапагосские острова;(2) Южная Америка Карибы: Антильские острова Огненная Земля: аборигены Национальный парк - Лос-Гласьярес (Аргентина) Национальный парк - Игуасу (Аргентина);(2) Национальный парк - Чапада Диамантина (Бразилия) Национальный парк - Сьерра-Невада-де-Санта-Марта (Колумбия) Долина Смерти: Нацпарк и пустыня (США);(2);(3);(4) Йеллоустонский национальный парк Национальный парк Эверглейдс Большой каньон Природа Аляски Животный мир Аляски Национальный парк Остров Кокос Национальный парк Канайма (Венесуэла) Национальный парк Моррокой (Венесуэла) Бассейн реки Ориноко: дикая фауна Венесуэлы Птицы Южной Америки (Венесуэла) Подводный и наземный мир Карибского моря Озеро Пенёр: экологическая катастрофа Самая высокогорная экосистема Река Амазонка; (2); (3) Бермудский (дьявола) треугольник Природа Ямайки Озеро Пенёр: экологическая катастрофа Потерянное озеро Опасные растения и животные Природа Америки Цепь пластиковая красно-белая, 6мм, Бухта 25м.