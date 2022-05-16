Военкор рассказал, кто сдался в плен на "Азовстали": "есть очень интересные персонажи"

Находящийся у «Азовстали» военкор рассказал о сдавшихся в плен боевиках в Мариуполе. СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:НАЦИСТЫ С "АЗОВСТАЛИ" ЗАЯВИЛИ О СДАЧЕ В ПЛЕН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЭТО КОНЕЦ (ВИДЕО) О происходящем поведал специальный корреспондент RT Игорь Жданов.