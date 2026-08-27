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Юрий Цурило ушёл, а семейная тайна осталась: кому теперь может достаться наследство актёра

Юрий Цурило ушёл, а семейная тайна осталась: кому теперь может достаться наследство актёра

«Сегодня не стало моего отца!» — написал 27 августа младший сын Юрия Цурило Всеволод. Актёр умер 26 августа 2026 года в возрасте 79 лет.

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