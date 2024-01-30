Установки и традиции, о которых давно пора забыть.

﻿﻿Нынешнее поколение выросло на книгах и фильмах о любви, наполненных стереотипами. Подпитываемые нереальными и устаревшими идеями, мы забываем, что настоящие отношения — это работа и, особенно в XXI веке, постоянное стремление к себе.