Установки и традиции, о которых давно пора забыть.

Нынешнее поколение выросло на книгах и фильмах о любви, наполненных стереотипами. Подпитываемые нереальными и устаревшими идеями, мы забываем, что настоящие отношения — это работа и, особенно в XXI веке, постоянное стремление к себе.
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