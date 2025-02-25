Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Ольга
    А почему только этот арестован? Их же там целая группа была.Парень, издевавши...
  • Юрий Вершинин
    Всё правильно. Абхазам бесплатно. Но содрать то с кого то же надо.Так сказать, возместить убытки. А с кого, как не с ...Как новые тарифы ...
  • Светлана Позднякова
    🫣😱ужас!!!!!Изверги поганые.Парень, издевавши...

Поехали, поехали...

Поехали, поехали...

Что требуют туристы, путешествующие на поездах дальнего следования — опрос 2025 года Организаторы телеконференции NewTravelRu провели очередной опрос более чем 35000 путешественников собрали мнения в 200 чатах и туристических сообществах — создав список требований и пожеланий пассажиров в 2025 году.

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