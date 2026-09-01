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Этот таинственный мир

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Галактическое путешествие Солнца и тайны земного климата

Галактическое путешествие Солнца и тайны земного климата

Климат Земли менялся из-за галактического путешествия Солнца: протонные штормы молодой звезды создавали спасительный парниковый эффект из закиси азота, а прохождения через плотные межзвездные облака каждые пару миллионов лет разрушали гелиосферу, вызывая глобальные похолодания.

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