Галактическое путешествие Солнца и тайны земного климата

Климат Земли менялся из-за галактического путешествия Солнца: протонные штормы молодой звезды создавали спасительный парниковый эффект из закиси азота, а прохождения через плотные межзвездные облака каждые пару миллионов лет разрушали гелиосферу, вызывая глобальные похолодания.
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