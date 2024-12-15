Рогов: Порядка 700 украинских военных попало в окружение южнее Курахово В кармане южнее Курахово в окружение попали порядка 700 военнослужащих украинской армии, так и не получивших приказ на отход.
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Рогов: Порядка 700 украинских военных попало в окружение южнее Курахово В кармане южнее Курахово в окружение попали порядка 700 военнослужащих украинской армии, так и не получивших приказ на отход.
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