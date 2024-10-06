Владимир Путин поддержал идею создания для педагогов курсов подготовки по взаимодействию с родителями

Президент уверен, что воспитание школьника не может осуществляться без тесного сотрудничества педагогов с семьейПрезидент уверен, что воспитание школьника не может осуществляться без тесного сотрудничества педагогов с семьейКурсы повышения квалификации по взаимодействию с родителями учеников должны быть введены для школьных учителей.