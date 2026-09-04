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Поездка на мотоцикле закончилась больницей для жителя Горного Алтая

Поездка на мотоцикле закончилась больницей для жителя Горного Алтая

Мужчина управлял мотоциклом, не имея водительских прав соответствующей категории В Онгудайском районе Республики Алтай 37-летний мотоциклист получил травмы в результате ночной аварии.

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