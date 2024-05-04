Алейник раскритиковал инициативу Швейцарии по мирному саммиту без России

В Белоруссии не видят перспектив по переговорам, в которых не будет участвовать ни Россия, ни РБМинистр иностранных дел РБ Сергей Алейник высказался об инициативе Швейцарии по конференции, которую проведут без участия России.
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