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Теплый сентябрь спровоцировал вторую волну активности клещей по всей России

Теплый сентябрь спровоцировал вторую волну активности клещей по всей России

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет На территории регионов России начался второй пик активности клещей. Об этом 5 сентября сообщили в Роспотребнадзоре.

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