"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Таджикский чиновник Шохин Самади оскорбил депутата Государственной Думы Михаила Матвеева, когда русский парламентарий заговорил о русофобии учебников в Таджикистане и о геноциде русских людей, произошедшем в 90-х годах прошлого века.
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