Кухарук взял на контроль обращение жительницы ХМАО к Путину

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук взял на контроль обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао к президенту Владимиру Путину на «Прямой линии», которая жаловалась на несправедливый отказ от пособия на ребенка-инвалида.
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