Осевший в Москве Кедми обвинил Россию в непонимании евреев

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валентина пожиленко

Ю. Мориц писала: «Как мало евреев осталось, как много жида развелось!» посему, как говорил Генри Форд («Нью-Йорк таймс» 8 марта 1925г.) говорил: «Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов, которые творят войны для собственных прибылей, и войны будут упразднены» и еще он гворил: «Удавите 50 жидовских кланов Америки и все войны на земле закончатся» Теперь же 59 кланов, около 600 жидовских семей правит миром. А потому Запад и задействовал их против России.