Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Осевший в Москве Кедми обвинил Россию в непонимании евреев

Осевший в Москве Кедми обвинил Россию в непонимании евреев

Политнавигатор Недавно поскандаливший на российском ТВ бывший глава израильской спецслужбы «Натив», частый гость различных ток-шоу Яков Кедми утверждает, что Россия совершила большую ошибку.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Ю. Мориц писала: «Как мало евреев осталось, как много жида развелось!»  посему, как говорил Генри Форд («Нью-Йорк таймс» 8 марта 1925г.) говорил: «Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов, которые творят войны для собственных прибылей, и войны будут упразднены» и еще он гворил: «Удавите 50 жидовских кланов Америки и все войны на земле закончатся» Теперь же 59 кланов, около 600 жидовских семей правит миром. А потому Запад и задействовал их против России.
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12 час.
ТК
Татьяна Ковалева
👎 кто такой кедми??? Он ничего не спутал? Не надо учить нашего Мудрого Владимира,как ему поступать!!!
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8 час.
Александр Ткаченко
&quot;Все народы недолюбливают друг друга, но все вместе ненавидят только евреев&quot;. - Марк Твен!
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5 час.

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