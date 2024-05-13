МВД: жителей 9 регионов РФ задержали за мошенничество и финансирование ВСУ

Полиция задержала девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Они обманывали жителей Москвы, а часть вырученных средств тратили на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.