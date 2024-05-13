360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Началась чистка Армии! Главное, что бы эта чистка шла в нужном направлении.ТАСС: начальника ...
  • Астон Мартин
    КАКАЯ ТО ГАДИНА ТРАВИТ ЭСТРАДНИКОВ ПЕВЦОВ И ПЕВИЦ ...Мk.ru: певица Кор...
  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...«Страна.ua»: жите...

МВД: жителей 9 регионов РФ задержали за мошенничество и финансирование ВСУ

МВД: жителей 9 регионов РФ задержали за мошенничество и финансирование ВСУ

Полиция задержала девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Они обманывали жителей Москвы, а часть вырученных средств тратили на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх