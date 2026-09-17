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Крымская газета

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Какие АЗС Крыма продают топливо по сниженной цене 17 сентября

Какие АЗС Крыма продают топливо по сниженной цене 17 сентября

В Крыму на 83 автозаправочных станциях операторов «ТЭС», «Грифон» и «Формула» организована продажа топлива по сниженной цене.

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