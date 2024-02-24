США вводят новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать

Новый санкционный пакет Евросоюза оказался без крупных имен. Американские санкции более серьезны. Впервые США ввели санкции по новому основанию — за прямую или косвенную связь с ВПК, что создает угрозу для иностранных банковФото: Павел Лисицын / РИА Новости В пятницу, 23 февраля, США и Евросоюз (а днем ранее — Великобритания) ввели новые санкции против России, приуроченные ко второй годовщине начала российской военной операции на Украине.