Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США вводят новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать

США вводят новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать

Новый санкционный пакет Евросоюза оказался без крупных имен. Американские санкции более серьезны. Впервые США ввели санкции по новому основанию — за прямую или косвенную связь с ВПК, что создает угрозу для иностранных банковФото: Павел Лисицын / РИА Новости В пятницу, 23 февраля, США и Евросоюз (а днем ранее — Великобритания) ввели новые санкции против России, приуроченные ко второй годовщине начала российской военной операции на Украине.

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