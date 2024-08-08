Виражи судьбы Евгения Воловенко

Чтобы стать популярным артистом кто-то поступает в театральные вузы и бегает на кастинги. Евгению Воловенко посчастливилось стать звездой отечественного кинематографа, не имея на то профессионального образования.
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