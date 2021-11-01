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На хоккей водила бабушка: интервью уссурийского хоккеиста, пробившегося в КХЛ

На хоккей водила бабушка: интервью уссурийского хоккеиста, пробившегося в КХЛ

Хоккейный клуб тайфун опубликовал интервью с лучшим защитником команды Данилом Колокольцевым. 19-летний хоккеист начинал играть в Уссурийске, а в этом году дебютировал в КХЛ, сообщает ИА UssurMedia.

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