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Царьград

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Продажа жилья может стать выгоднее: Депутат предложил изменения по срокам уплаты НДФЛ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законопроект, который сокращает минимальный срок владения квартирой для освобождения от уплаты НДФЛ с пяти до трёх лет.

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