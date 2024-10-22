Количество конфискованных за пьяное вождение автомобилей в России увеличилось в десятки раз

Российские суды более 12 тысяч раз конфисковывали транспортные средства за нетрезвое вождение. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, столько изъятий происходило у водителей, повторно попавшихся на управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.