Количество конфискованных за пьяное вождение автомобилей в России увеличилось в десятки раз

Российские суды более 12 тысяч раз конфисковывали транспортные средства за нетрезвое вождение. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, столько изъятий происходило у водителей, повторно попавшихся на управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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