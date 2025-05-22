Русский военный Станислав Мазанов сражаясь за родину потерял правую ногу и после госпиталя вернулся в родной город Рязань.
В Рязани многонациональные банды начали отжимать выплаты у бойцов СВО
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"В Рязани многонациональные банды начали отжимать выплаты у бойцов СВО" - Отстреливать нужно начинать таких братков-баранов-шакалов = нелюдь !
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15 час.
Владимир Карпов
Демобилизованным бойцам СВО нужно сообща помогать друг другу в защите от этих ублюдков ! То же самое касается государственных и общественных организаций, помогающих бойцам СВО !
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7 час.
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