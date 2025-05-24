А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 24 мая в Брянске

А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 24 мая в БрянскеСегодня, 24 мая, воздух напоен теплом, словно нагретый солнцем мёд (+26 градусов).
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