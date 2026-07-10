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Локальный режим ЧС введен в Таганроге из-за атаки БПЛА

Локальный режим ЧС введен в Таганроге из-за атаки БПЛА

Ростовская область подверглась массированной атаке ночью и утром в пятницу.Pr Scr vk.com/milВ Таганроге после массовой атаки беспилотников локально введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил 10 июля глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

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