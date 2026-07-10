Локальный режим ЧС введен в Таганроге из-за атаки БПЛА

Ростовская область подверглась массированной атаке ночью и утром в пятницу.Pr Scr vk.com/milВ Таганроге после массовой атаки беспилотников локально введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил 10 июля глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии