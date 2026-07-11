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Аргументы недели

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Евгений Плющенко везет сына в Азербайджан

Евгений Плющенко везет сына в Азербайджан

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о переходе своего сына в сборную Азербайджана.

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