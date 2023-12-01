WSJ: Израиль и ХАМАС вновь продлили гуманитарное перемирие

Гуманитарное перемирие на Ближнем Востоке продлено на восьмой день. Об этом договорились Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС, сообщает 1 декабря ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
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