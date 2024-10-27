«Котел» готов, впереди «варка»: вырваться из Курской области смогут не все вэсэушники

После ФАБов «пехота заходит через трупы вперемешку с пылью».Несмотря на сверхбольшую занятость Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, президент нашел время для публичной оценки ситуации в зоне СВО, в том числе в Курской области.
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