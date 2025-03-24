Кого зачислят вне очереди и обязательно ли лично нести заявление директору? С 1 апреля в Омске стартует прием первоклассников в школы: рассказываем, как он будет проходить.
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Кого зачислят вне очереди и обязательно ли лично нести заявление директору? С 1 апреля в Омске стартует прием первоклассников в школы: рассказываем, как он будет проходить.