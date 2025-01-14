Володин предупредил, что Запад потребует мобилизации 16-летних украинцев

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин высказал мнение, что страны Запада могут требовать от Киева мобилизации 16-летних украинцев после решения о призыве 18-летних.
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