The Sun: ходьба может увеличить продолжительность жизни на три года

Ходьба по пять тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни на три года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование, инициированное управляющим британской страховой компании Vitality.
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