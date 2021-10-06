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Сейчас в ряде муниципальных советов засели эти враги России, слава Богу, не во всех

Сейчас в ряде муниципальных советов засели эти враги России, слава Богу, не во всех

Закон Матвейчева зачистит Москву от либералов, не признающих Крым Известный политолог Олег Матвейчев избрался Госдуму.

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Александр Ал
Кастрюлька, крым не признают росийским, не только Лукашенко который вымогает кредиты, но и "Росийский футбольный союз" который отказывается включать в чемпионат страны футбольные команды из крыма, ОАО РЖД которая боится даже 1-н департамент в крыму открыть, "Почта России", которая тоже от крыма на расстоянии держится, Сбербанк который самое интересное работал в крыму, когда крым не был росийским. Про более мелкий бизнес, как гипермаркет "Лента", или Мегафон с Яндексом, так и быть, говорить не будем. ))

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