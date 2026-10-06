Кино: Как «Москвич» снимался в советском кино: От «Сердец четырех» до «Бриллиантовой руки»

Легендарный советский автомобиль «Москвич» с его привлекательным по тем временам дизайном и современными техническими характеристиками был мечтой любого советского человека, но приобрести его можно было только по предварительной записи, а деньги на такую покупку приходилось копить в течение нескольких лет.