Кино: Как «Москвич» снимался в советском кино: От «Сердец четырех» до «Бриллиантовой руки»

Легендарный советский автомобиль «Москвич» с его привлекательным по тем временам дизайном и современными техническими характеристиками был мечтой любого советского человека, но приобрести его можно было только по предварительной записи, а деньги на такую покупку приходилось копить в течение нескольких лет.
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