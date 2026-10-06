Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Кино: Как «Москвич» снимался в советском кино: От «Сердец четырех» до «Бриллиантовой руки»

Кино: Как «Москвич» снимался в советском кино: От «Сердец четырех» до «Бриллиантовой руки»

Легендарный советский автомобиль «Москвич» с его привлекательным по тем временам дизайном и современными техническими характеристиками был мечтой любого советского человека, но приобрести его можно было только по предварительной записи, а деньги на такую покупку приходилось копить в течение нескольких лет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым