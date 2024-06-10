УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке

Управляющая компания «Первая» получила от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (QFII), пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя компании.
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