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Царьград

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Панкратов обвиняет Латвию в сносе усадьбы Задорнова в Юрмале

Панкратов обвиняет Латвию в сносе усадьбы Задорнова в Юрмале

Снос усадьбы сатирика Михаила Задорнова в Юрмале вызвал реакцию политолога Руслана Панкратова. Он обвинил власти Латвии в целенаправленной политике против русской культуры и отметил пренебрежение охранным статусом памятника.

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