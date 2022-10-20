Гендиректор Суперлиги готов вести переговоры с клубами АПЛ: «Ожидаю, что интерес будет»

Генеральный директор Суперлиги допускает проведение переговоров с клубами АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» входили в число организаторов проекта, однако отказались от участия в первые дни после объявления о его создании.