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Аргументы и Факты

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Во время выступления в Раде мэру Киева Кличко отключили микрофон

Во время выступления в Раде мэру Киева Кличко отключили микрофон

Во время эмоционального выступления мэра Киева Виталия Кличко в Раде ему отключили микрофон, следует из трансляции заседания, размещенной на YouTube-канале украинского парламента.

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