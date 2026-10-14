Во время выступления в Раде мэру Киева Кличко отключили микрофон

Во время эмоционального выступления мэра Киева Виталия Кличко в Раде ему отключили микрофон, следует из трансляции заседания, размещенной на YouTube-канале украинского парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВСУ атаковали Кры...
- Боуз раскритикова...
- Боуз раскритикова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым