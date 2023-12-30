Большинство американцев недовольны 2023 годом

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Две трети американцев назвали уходящий год плохим для США. Об этом стало известно после опроса, который провели компании Beacon Research и Shaw & Company Research для телеканала Fox News.
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