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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Большинство американцев недовольны 2023 годом

Большинство американцев недовольны 2023 годом

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Две трети американцев назвали уходящий год плохим для США. Об этом стало известно после опроса, который провели компании Beacon Research и Shaw & Company Research для телеканала Fox News.

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