В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Володин подчеркнул, что это соответствует национальным интересам РФ Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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