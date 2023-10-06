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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Володин подчеркнул, что это соответствует национальным интересам РФ Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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