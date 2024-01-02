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В США заявили о нежелании администрации Байдена победы Киева над Россией

В США заявили о нежелании администрации Байдена победы Киева над Россией

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos Администрация США во главе с американским лидером Джо Байденом не желает победы Украины в конфликте с Россией, заявил профессор стратегических исследований Филлипс О’Брайен.

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