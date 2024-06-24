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Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

Оказалось, что во время своего пребывания в должности министра финансов ФРГ, Олаф Шольц предпринимал шаги по заключению тайной сделки с США для предотвращения введения санкций против газопровода "Северный поток - 2".

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Александр Почекунин
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Александр Почекунин
Ответить
19 час.

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