Эйфелева башня в цветах Молдавии: в Париже зреет новый скандал

Дипломатический скандал: посол Молдавии собирает деньги на подсветку Эйфелевой башни.Лидер молдавской партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ раскритиковала сбор средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета государственного флага, организованный послом Молдавии во Франции Лориной Бэлтяну.
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