В севастопольских больницах остаются 42 человека, пострадавших от удара ВСУ

42 человека, в том числе 11 детей, получивших ранения в результате ракетной атаки ВСУ, продолжают проходить лечение в больницах Севастополя, сообщает губернатор города Михаил Развожаев 26 июня в своем Telegram-канале.
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