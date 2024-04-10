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Врач Кобелевская: из-за капель для носа может развиться тахикардия

Врач Кобелевская: из-за капель для носа может развиться тахикардия

Из-за чрезмерного использования сосудосуживающих капель для носа может развиться тахикардия, то есть состояние, при котором пульс увеличивается до 100 и более ударов в минуту в состоянии покоя, предупредила хирург Наталья Кобелевская.

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