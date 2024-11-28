Политолог Блохин: при Трампе не стоит ожидать резкого изменения вектора американской внешней и оборонной политики

Политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ОТР прокомментировал слова конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин о том, что действующая администрация во главе с Джо Байденом ставит интересы Украины выше интересов американцев.