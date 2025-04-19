Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 19 апреля

Вчера вечером Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии