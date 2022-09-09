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Минобороны России показало кадры боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине

Минобороны России показало кадры боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы вертолётов Ми-8 и Ка-52 на Украине. На видео также комбриг армейской авиации ЗВО рассказал, как во время спецоперации в одном из полётов экипаж Ми-8 случайно наткнулся на вражеский «Бук».

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