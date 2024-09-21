В США испугались заявления Путина об ответных действиях

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Решение разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для атак на территории России было отклонено после предупреждения главы РФ Владимира Путина о возможных последствиях.
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