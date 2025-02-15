Два человека погибли на пожарах в районах Карелии

В Карелии следователи устанавливают обстоятельства гибели двух местных жителей. По предварительным данным, в вечернее время 14 февраля 2025 года в жилом деревянном доме деревни Устье Тулоксы Олонецкого района произошел пожар.
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