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ВС Польши из-за «активности России» подняли в небо авиацию

ВС Польши из-за «активности России» подняли в небо авиацию

Польская армия подняла в небо авиацию якобы из-за активности с российской стороны. Информация об этом появилась в аккаунте оперативного командования республиканских ВС в социальной сети X (бывший Twitter).

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