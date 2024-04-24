Иркутян приглашают на вербную ярмарку 28 апреля

28 апреля в усадьбе Волконских в Иркутске с 11:00 до 17:00 пройдет Вербная ярмарка – яркое событие, где каждый желающий сможет прикоснуться к народным традициям и приобрести уникальные изделия ручного труда, сообщает пресс-служба Иркутского музея декабристов.